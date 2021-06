L’Everton punta su un ex Napoli, come successore di Ancelotti: Mazzarri o Benitez

L’Everton punta su un ex Napoli come prossimo allenatore

Calciomercato – L’Everton punta su un ex Napoli come successore di Carlo Ancelotti. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’Everton oltre a Nuno Espirito Santo segue i profili di due ex Napoli come Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Secondo quanto raccolto dalla BBC però pare che i tifosi dell’Everton stiano allontanando l’approdo di Benitez visto il suo passato al Liverpool.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio rivela: “Litigio forte tra Gattuso e la proprietà della Fiorentina”

De Maggio risponde a De Laurentiis: “Noi pennivendoli? Ci sono imprenditori e imprenditori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Brasile, superati i 490 mila morti