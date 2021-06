La Stampa bacchetta Insigne: “Bravo ma non per scenari prestigiosi”

Euro 2020, La Stampa bacchetta Insigne

Euro 2020 – La Stampa, nell’edizione odierna bacchetta Lorenzo Insigne. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Un tiro ad effetto, troppo. E la solita riflessione: bravo, ma non per scenari tanto prestigiosi. Lorenzo Insigne comincia il suo Europeo sbagliando e lo finisce in gloria perché il secondo tiro ad effetto va a segno e fissa il punteggio sul 3-0 per gli azzurri contro la Turchia”

