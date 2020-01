Calciomercato Napoli, accordo con l’Inter per Politano: ma lui preferisce la Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe provando ad approfittare della querelle Politano-Spinazzola. Il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli avrebbe offerto all’Inter un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Il calciatore preferirebbe la Roma, di cui è tifoso, ma i club non hanno trovato un accordo. Politano guadagnerebbe di più andando al Napoli e potrebbe prendere in considerazione l’idea. Se la Roma non dovesse soddisfare le richieste dei nerazzurri, Politano sarebbe destinato al Napoli. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Llorente, che piace all’Inter da tempo.

Fonte Gazzetta Dello Sport.

