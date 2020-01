Calciomercato Napoli, per Politano accordo di massima con l’Inter

Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta per Matteo Politano.

Secondo l’emittente satellitare il Napoli avrebbe già un accordo di massima con l’Inter e domani cercherà di chiudere col calciatore.

L’affare è stato impostato sulla base di un acquisto a titolo definitivo o di un prestito con obbligo senza condizioni, una formula che la Roma non riesce a garantire. Si tratta di un’ operazione da circa 25 milioni di euro. Già domani il Napoli proverà a trovare un accordo con Politano, che ha aspettato la Roma anche nelle ultime ore. Il classe 1993 ha dato tuttavia totale apertura agli azzurri, un club ritenuto adatto per raggiungere l’ obiettivo Europei. Da vedere se la Roma rilancerà, altrimenti Politano potrebbe presto diventare rinforzo per Gattuso.

