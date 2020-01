Gattuso alla RAI: “Abbiamo vinto contro una squadra forte. I ragazzi avevano bisogno di dirsi le cose in faccia”

Rino Gattuso, al termine di Napoli-Lazio, è intervenuto ai microfoni della RAI.

Ecco quanto dichiarato dal mister:

“Venivamo da un periodo imbarazzante e abbiamo vinto contro una squadra forte. In questo momento bisogna giocare partita dopo partita. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche tanti assenti. Ora dobbiamo solo pensare ad andare avanti perchè la classifica è deficitaria. Elmas ha fatto una buonissima partita, la squadra si è saputa difendere. Abbiamo commesso qualche errore con Luperto che non riusciva a staccare al momento giusto. Demme ha fatto una buona gara e non a caso è stato capitano del Lipsia per tanto tempo. E’ una squadra di grande valore e bisogna avere pazienza. Dobbiamo avere fame e mai pensare di avere la pancia piena. Ora non dobbiamo sederci sul buon risultato. Dobbiamo avere veleno e metterci a disposizione dei compagni, sempre pronti a mettere una pezza senza badare solo al proprio orticello. Per delle settimane mi avete preso per pazzo quando dicevo che la squadra mi seguiva e si allenava bene. Nemmeno io mi aspettavo la prova imbarazzante contro la Fiorentina. Il ritiro l’hanno deciso i giocatori. Contro la Fiorentina ho visto una squadra senz’anima. Bisogna dirsi le cose in faccia e certe cose ce le siamo dette durante il ritiro. Avevano smesso di parlarsi? Quando stai per tanto tempo con delle persone subentra l’amicizia vera e fai passare tante cose, fai finta di non vedere. Secondo me, bisogna non far passare tutto se si vuole sempre ottenere il massimo. Barcellona? Ora pensiamo a recuperare i giocatori e a fare bene il campionato. Dedico questa vittoria a tutte le persone del club che mi sono state vicino e hanno dimostrato di volermi bene.”

