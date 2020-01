Inzaghi: “Può capitare di perdere una partita ogni quindici”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni della RAI dopo la sconfitta patita contro il Napoli

Ecco quanto dichiarato: “Lucas Leiva ha sbagliato, non doveva reagire in quel modo. E’ vero l’arbitro ha sbagliato, ma lui non deve reagire così. Dispiace uscire dalla Coppa Italia dopo una prestazione del genere. Può capitare di perderne una ogni quindici. Il calcio è questo e può capitare, ma sono contento dei miei ragazzi. Abbiamo speso tante energie in vista del derby, ma l’avevamo messo in preventivo. Dovevamo essere bravi a gestire meglio la superiorità numerica. Mi dispiace per Lucas che è sempre stato un ragazzo molto tranquillo.”

