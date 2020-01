Insigne: “Ringrazio i tifosi per il supporto”

Al termine di Napoli-Lazio è intervenuto ai microfoni della Rai Lorenzo Insigne, capitano del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol. Ringrazio i tifosi per tutto il supporto che ci hanno dato fino al 95′. Così dobbiamo fare dobbiamo soffrire tutti insieme fino alla fine per uscire da questo momento. Siamo dei professionisti e ci siamo confrontati per capire i nostri errori e cercare di risollevarci”

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri