Agente Oosterwolde: “Andrebbe di corsa al Napoli per tre ragioni”

L’agente di Jayden Oosterwolde ha spiegato tre ragioni per cui il difensore potrebbe andare di corsa al Napoli.

Da qualche giorno il nome di Jayden Oosterwlde, difensore che veste la magli del Fenerbahce, è accostato al Napoli. Jose Blakborn, suo agente, è intervenuto ai microfoni di “Radio Crc” nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Quest’ultimo ha affermato che non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con il Napoli, tuttavia ci sarebbero tre motivi che spingerebbe il difensore al trasferimento.

Ecco in seguito le sue parole:

“È un difensore moderno che ha giocato anche a Parma per cui lo avete già visto in Italia. Dal punto di vista fisico è forte e molto veloce. Ha giocato come terzino sinistro con grande propensione offensiva anche un po’ più su della linea a 4 di difesa per cui ha spinta, forza e qualità. Al momento non c’è alcuna trattativa con il Napoli. Non posso sapere se il Napoli sia interessato a Jayden, ma se il club chiamasse sarebbe una soluzione interessante per me, per il ragazzo e penso anche per il Fenerbahce in prospettiva futura per cederlo, ma al momento parliamo di una trattativa che non c’è. Lui ci andrebbe per almeno tre motivi: conosce l’Italia, ritiene il Napoli in un grandissimo club e infine, lui è uno che ci mette cuore e passione e si identificherebbe bene in una piazza come Napoli. Sono ovviamente in contatto col Fenerbahce che mi ha illustrato 3 strade per il mio assistito: una pista spagnola, una inglese e la permanenza. Non si è mai parlato di un contatto col Napoli, ecco perché dico che al momento non c’è nulla. Ho contatti con il Milan perché assisto molti giocatori. Il club rossonero conosce Oosterwolde, sa che lo gestisco, ma anche in questo caso al momento non c’è un interesse specifico a riguardo.”

