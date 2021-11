Paolo Del Genio: “Senza Osimhen il sistema di gioco cambia”

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli proiettandosi alla partita in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, ecco le sue parole:

“Non so che schema di gioco userà Spalletti ma il problema del Napoli in questo momento è il sistema. Senza Osimhen il modo di giocare del Napoli cambia e non poco, ci sono sostituti perfetti in rosa”.