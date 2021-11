Mediaset: Juve, Federico Chiesa rischia un lungo stop

Juve, allarme Chiesa, problema al flessore della coscia sinistra.

L’attaccante bianconero lascia il campo a fine primo tempo per infortunio.

Incubo in casa Juve, dopo l’inchiesta, la batosta col Chelsea e la sconfitta con l’Atalanta, il club bianconero dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Federico Chiesa. L’esterno offensivo ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra, infatti è uscito nell’intervallo della sfida contro la Dea. Lo staff medico sta effettuando i controlli, ma non lasciano presagire nulla di buono. Si teme un lungo stop per l’attaccante bianconero.