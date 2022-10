Napoli-Ajax, Rrahmani assente: l’idea di Spalletti per la difesa

Per la sfida contro l’Ajax il tecnico del Napoli Lucino Spalletti avrebbe già trovato qualche alternativa per sostituire Amir Rrahmani.

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rimedito un infortunio piuttosto serio durante la sfida di campionato. Il giocatore non sarà quindi disponibile per un lungo periodo di tempo e Luciano Spalletti deve cercare un’alternativa per il reparto difensivo. Il quotidiano Repubblica si concentra sulle idee di formazione del tecnico in occasione della sfida di Champions League contro l’Ajax.

“Spalletti si è poi soffermato sulle notizie in arrivo dall’infermeria. ‘Le rotazioni in questa fase sono necessarie. Torna un calciatore top come Osimhen e per noi è molto importante. Si è invece fermato Rrahmani. Ci dispiace per lui, ma non avremo problemi a schierare una formazione competitiva’. Il difensore kosovaro sarà sostituito da uno tra Ostigard e Juan Jesus. Con l’Ajax dovrebbe toccare al norvegese, mentre è certo il rientro di Zielinski, tre i ballottaggi: Politano-Lozano, Kvaratskhelia-Elmas e Raspadori-Simeone.”

Fonte foto: Facebook, Dimensione azzurro

