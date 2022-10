Materiali per la decorazione della camera dei bambini

Quando decidiamo di inserire un bambino nel nostro gruppo familiare, dobbiamo fornirgli le condizioni minime di abitabilità, nel rispetto dei fattori allergici che solitamente colpiscono i bambini.

Lo spazio per eccellenza, in cui trascorreranno la maggior parte della loro vita quotidiana, sarà la camera dei bambini, e per questo motivo dobbiamo assicurarci che vengano utilizzati i materiali adeguati per evitare la proliferazione di batteri, funghi, agenti patogeni come polvere, acari e altri fattori che tendono a scatenare agenti allergici.

Decorare una cameretta per bambini implica tenere conto di quanto detto sopra, ma anche dell’armonia degli spazi, perciò in commercio si trovano stupendi adesivi murali di grande durata e attrattiva con diversi temi, tra cui i tanto amati sport, come il calcio.

Qui presentiamo diversi materiali con cui decorare la stanza dei bambini

Cinque materiali ideali per decorare la stanza dei bambini

Pareti con vernici atossiche

In linea con la salvaguardia dell’ambiente, emergono le vernici senza piombo, che non emettono odori e non hanno una composizione organica ad alta volatilità.

Di conseguenza, è considerata una pittura ecologica, con il limite di non avere una varietà di tonalità, ma resta comunque l’opzione migliore.

In caso di disturbi allergici o per evitare la comparsa di questo tipo di fattori nei bambini, è consigliabile utilizzare questo tipo di pittura sulle pareti.

Pavimenti in parquet

La durata di questo tipo di pavimento in legno è tale che viene spesso utilizzato nelle stanze dei bambini. Possono essere esposti a graffi e urti senza perdere il loro aspetto estetico.

Se il danno è molto improvviso, con la sola levigatura e lucidatura si ripristina la finitura ideale di questo tipo di legno. PEr proteggere i vostri pavimenti, potete anche usare dei meravigliosi tappeti in vinile

Tenendo conto degli agenti allergici a cui siamo tutti esposti, il parquet offre il vantaggio di poter essere trattato solo con acqua (panno umido) o con l’aspirapolvere.

Inoltre, questo materiale non attira insetti.

Dal punto di vista estetico, offre un senso di calore e comfort per i più piccoli, che possono divertirsi a piedi nudi o con i calzini.

Contrariamente a quanto molti pensano, il parquet è spesso allo stesso livello di costo di altri materiali: basta fare un preventivo per rendersene conto!

Tappeti in bambù

Come forse saprete, molti agenti patogeni allergici sono ospitati in superfici fibrose e vellutate come i tappeti, che per molti sono noti come “trappole per la polvere” e sì, dobbiamo procurarci altri materiali per questa finitura unica di lusso, comfort e comodità.

Che cos’è? I tappeti di bambù sono realizzati in bambù e PVC di alta qualità, hanno una base scivolosa che può impedire lo scivolamento dei bambini più piccoli.

Sono quindi ideali per le stanze dei bambini e possono essere puliti con un semplice panno umido. Potete godervi la tranquillità di usare il vostro bambino a piedi nudi o con le calze.

Fibre in cotone e filato

Sia le fibre di cotone che quelle di filato contribuiscono a mantenere la temperatura corporea, ma soprattutto, con una caratteristica particolare, impediscono l’adesione di acari e/o particelle di polvere che si depositano e si incrostano nei loro tessuti.

D’altra parte, rendono possibile una migliore traspirazione per il bambino, contribuendo a inibire qualsiasi processo allergico.

La durata del tessuto è un altro vantaggio, oltre alla sua condizione di ipoallergenicità, molto importante nel mondo della lingerie.

Mobili in legno MDF

Questo materiale è molto amichevole e presenta una fibra di media densità che garantisce un’ampia durata. La resina e il legno riciclato fanno parte dei componenti di questo materiale, consentendogli di reagire meglio al calore e all’umidità rispetto ad altri materiali come il legno massiccio.

D’altra parte, uno dei vantaggi è la versatilità nella forma e negli angoli che si vogliono dare a questa fibra densa, oltre alla facilità di verniciatura.