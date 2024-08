Chelsea su Omorodion: l’obiettivo Osimhen si allontana

Per Victor Osimhen si starebbe allontanando l’ipotesi Chelsea: il club inglese sarebbe interessata a Samu Omorodion.

Il Chelsea avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Atletico Madrid Samu Omordion; il club avrebbe dunque trovato un sostituto per l’obiettivo Victor Osimhen.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale di Sky Sport:

“Avanti tutta su Omorodion. Trattativa avanzata tra Chelsea e Atletico Madrid per l’attaccante con contatti che proseguono spediti sulla base di un’offerta (da parte dei blues) da 50 milioni di euro bonus inclusi. Manca ancora una risposta della squadra di Simeone, con gli spagnoli che tergiversano perché vogliono prima chiudere per l’arrivo di Julian Alvarez dal Manchester City. Ore frenetiche a Madrid, dove si lavora anche alla trattativa per portare all’Atletico Conor Gallagher, in un affare di mercato (slegato) sempre con il Chelsea protagonista. A inizio mercato il Napoli, ma anche la Roma, avevano pensato al giovane classe 2004 per il loro attacco.”