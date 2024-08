Corriere dello Sport – Gaetano a un passo dal Parma: affare in chiusura nei prossimi giorni

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Parma per Gianluca Gaetano. Il club ha superato il Cagliari, fortemente interessato all’azzurro, decidendo di non partecipare ad aste. Nei prossimi giorni il futuro sarà più chiaro. Intanto il Napoli incasserà una cifra intorno agli 8-9 milioni di euro, da reinvestire per i prossimi acquisti. Nel mirino Gilmour del Brighton.

