Simeone vorrebbe giocare di più, Lazio su di lui

La Lazio sarebbe interessata all’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, che vorrebbe avere più minutaggio in campo.

Il quotidiano Repubblica ha dedicato un breve spazio a Giovanni Simeone che avrebbe attirato l’interesse della Lazio. L’attaccante argentino che attualmente veste la maglia del Napoli vorrebbe giocare di più e tornare ad essere protagonista in campo. Per tale ragione si potrebbe ipotizzare un addio a fine stagione.

Di seguito ecco quanto si legge sul noto quotidiano in merito alla situazione:

Pure il futuro dell’argentino è molto incerto. Simeone ha disputato un’annata ai margini e gli piacerebbe un progetto in cui essere protagonista. Non è un mistero che sia nel mirino della Lazio, dove tra l’altro ritroverebbe Igor Tudor, con il quale ha disputato la sua miglior stagione in serie A all’Hellas Verona (17 reti senza rigori). Se ne parlerà, ma intanto punta ad un po’ di continuità in questo finale di campionato.”

