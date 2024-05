Libero – Conte può trasformare i giocatori del Napoli: non saranno più intristiti e smarriti

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la sfida impegnativa, che il Napoli vorrebbe assegnare ad Antonio Conte, potrebbe valere la rinascita della squadra attuale: “Potrebbe però essere un progetto intrigante per Conte, anche per smentire i detrattori, secondo cui non è un allenatore che ha la pazienza di costruire un ciclo.

A Napoli il leccese lavorerebbe con Giovanni Manna, direttore sportivo in arrivo dalla Juventus, e avrebbe gran voce sul capitolo acquisti: sostanzialmente potrebbe farsi la squadra come più gli aggrada (pare abbia chiesto quattro acquisti importanti, un difensore, una mezzala, un esterno offensivo e un centravanti), con un centinaio di milioni arriveranno dalla cessione di Osimhen. E con i superstiti di questa disastrosa annata Conte potrà fare la sua magia, trasformando dei giocatori intristiti e smarriti in “maiali assatanati”, per dirla alla Eziolino Capuano”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

