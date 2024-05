La Gazzetta dello Sport – Conte, contratto vincolato alla qualificazione in Champions

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente alla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte. Il contratto dell’ex Inter sarebbe vincolato alla qualificazione in Champions League:

“E quindi l’idea sarebbe quella di offrire all’ex tecnico del Tottenham un accordo triennale ma vincolato alla qualificazione all’Europa più nobile, con una base fissa molto più bassa rispetto alla richiesta (circa 6 milioni) e bonus corposi a obiettivo centrato. E, in caso di mancata Champions, il Napoli vorrebbe inserire una clausola di separazione a fronte di liquidazione già stabilita. Insomma, tanti – troppi – paletti che diventano anche difficili da proporre a un allenatore così importante e vincente, che aspetta soltanto un progetto forte per ritornare in sella”.

