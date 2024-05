Corriere dello Sport – Gasperini in pole per la panchina, contatti anche con Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul casting allenatori da parte di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli avrebbe messo in pole Gian Piero Gasperini, senza trascurate Antonio Conte che è in risalita, con Pioli e Italiano che rimangono due grandi alternative.

“In lista resistono Vincenzo Italiano, il prossimo avversario del Napoli in campionato alla guida della Fiorentina, ormai giunto al capolinea dell’esperienza con la Viola, nonché prossimo alla seconda finale consecutiva di Conference (è anche in quota Bologna); e poi Stefano Pioli, legato al Milan da un altro anno di contratto ma virtualmente separato in casa, nonostante dichiari da un po’ di attendere la fine della stagione per fare il punto della situazione con il Diavolo in merito al futuro. Poker servito”.

