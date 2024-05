Corriere dello Sport – Osimhen a rischio con la Fiorentina: per lui soltanto terapie

L’edizione odierna del quotidiano, ha concentrato l’attenzione sull’affaticamento muscolare di Victor Osimhen. Il giocatore è a forte rischio contro la Fiorentina: “Francesco Calzona, insomma, rischia seriamente di andarsi a giocare l’ultima chance di agganciare l’Europa, e dunque un posto nella prossima Conference League, senza il suo centravanti principe.

Capocannoniere della squadra con 17 gol complessivi in stagione, 15 dei quali in campionato. Osi è fermo da lunedì per un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare le prime due sedute della settimana: ieri, per lui, soltanto terapie. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo istante utile, ma al momento la partecipazione alla trasferta di Firenze è più che mai in bilico”.

