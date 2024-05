Corriere dello Sport – Gasperini è il preferito di ADL, ma le finali limitano i contatti

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, in cima alla lista dei preferiti, c’è Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è il profilo scelto da ADL, ma difficile da raggiungere, almeno al momento: “Il tecnico in cima alla lista a cui il presidente ha spedito anche un messaggio pubblico di enorme stima (datata), è sempre Gian Piero Gasperini, oggi alle prese con la finale di Coppa Italia.

Il suo rapporto con la Dea scadrà nel 2025 e ovviamente il club di Percassi non ha intenzione di arrendersi all’idea di liberarlo prima della scadenza. Insomma, il Gasp è aperto ad approfondire la proposta di Adl ma non potrà farlo prima di aver giocato le finali e concluso la maratona verso la prossima Champions in campionato. Già, la grande coppa: un buco nel futuro azzurro. Una competizione che avrà il suo peso, che significa prestigio: è lui il numero uno della lista per la panchina del Napoli, quasi fuori anche dalla Conference, ma le valutazioni sono notevoli. E il legame con l’Atalanta, ma soprattutto i programmi e le ambizioni della Dea, avranno certamente un peso specifico decisivo sulla scelta finale di Gasperini. L’attesa è inevitabile, non si può fare altrimenti, ma in questa fase rischia di diventare snervante perché il Napoli ha fretta di programmare il futuro con un nuovo leader al comando”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, futuro di Thiago Motta incerto: incontro in settimana

Non solo Osimhen: il Paris Saint-Germain anche su Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi