Corriere dello Sport – Con l’addio di Osimhen, il Napoli pensa a Mateta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile erede di Victor Osimhen. Il profilo che starebbe attirando l’attenzione in casa Napoli, è quello di Jean-Philippe Mateta:

“Dalla Francia accostano al Napoli Jean-Philippe Mateta, anni 26, centravanti francese di proprietà del Crystal Palace autore di tredici gol in campionato e una promessa d’addio strappata al suo club in caso di offerta importante a fine stagione. Un giocatore che il Napoli aveva già seguito prima di puntare tutto su Osimhen. A quei tempi Mateta giocava nel Mainz. Oggi è semplicemente un altro profilo che si accomoda in fondo all’elenco d’idee della società per la sostituzione, guarda caso, proprio del bomber nigeriano”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

