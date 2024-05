Corriere dello Sport – Gudmundsson è un obiettivo concreto: ma non c’è solo la concorrenza dell’Inter

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Albert Gudmundsson. Il giocatore del Genoa, ha attirato su di sé l’attenzione di molti club, non solo di Serie A, ma anche di Premier League:

“Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi e ora è alla porta, chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club azzurro, ad esempio, è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese. Gudmundsson è stata una sorpresa assoluta per la Serie A. Ha segnato quattordici gol e collezionato una serie infinite di giocate che hanno infiammato Marassi e l’intero campionato. De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, futuro di Thiago Motta incerto: incontro in settimana

Non solo Osimhen: il Paris Saint-Germain anche su Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi