Corriere dello Sport – Osimhen conteso da due big: Psg e Arsenal in corsa

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano, in attesa della conclusione del campionato in corso, è già oggetto del desiderio di due big europee:

“Victor Osimhen, lo sanno pure in Antartide, diventerà il soggetto del desiderio del Psg, dell’Arsenal, di chiunque abbia mezzi economici al di fuori della normalità e dunque di mezzo mondo, Arabia Saudita inclusa o anche no perché questi sono dettagli. Ma per stilare un Progetto che sia aderente alla nuova realtà, bisognerà poi attendere il campo, i suoi suggerimenti, le necessità che andranno assecondate”.

