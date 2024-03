Napoli, Ngonge ancora idisponibile. Salterà anche la sfida di domani contro il Torino

Napoli, Ngonge assente contro il Torino

Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Cyril Ngonge, che salterà per infortunio anche la sfida di domani contro il Torino. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, resta in forse anche per il ritorno di Champions contro il Barcellona. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Ngonge, invece, alla fine s’è arreso: diserterà anche la sfida di domani, dopo aver saltato l’andata con il Barça, il Cagliari, il Sassuolo e la Juve per un problema muscolare. L’attaccante belga s’è limitato a una tabella personalizzata in palestra anche ieri, a due giorni dalla partita, e a questo punto il prossimo obiettivo è recuperarlo in tempo per il bis con il Barcellona, in agenda martedì in Catalogna, allo Stadio Olimpico di Montjuic”.

