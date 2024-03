Corriere dello Sport – Torna Zielinski, prenderà il posto di Traorè contro il Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha anticipato alcune mosse di Francesco Calzona, contro il Torino. Torna Zielinski titolare, mentre Traorè andrà in panchina, per prepararsi al meglio contro il Barcellona: “Zielo sfiderà il Toro da titolare insieme con i suoi vecchi, cari amici di tante vittorie e un trionfo immortale. Un centrocampo formato scudetto, la vecchia filastrocca che quest’anno ha incastrato le labbra con le parole contratto, rinnovo, parametro zero, Inter”.

