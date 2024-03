The Guardian – Il Chelsea rinuncia a Osimhen: scelto un altro talento

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Dall’Inghilterra fanno sapere che il Chelsea non sarebbe più così tanto convinto del nigeriano, ma avrebbe mirato a Nico Williams, ala dell’Athletic Bilbao. L’idea è quella di fare un investimento funzionale e la scelta non ricadrebbe sul bomber del Napoli. La clausola di riscatto per Nico, è di 43 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro).

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mamuka Jugeli ag. Kvara: “Via da Napoli? Tutto sarà chiaro a maggio”

UFFICIALE – L’arbitro Orsato dirigerà Napoli-Torino: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli con il compagno Danti e la loro figlia Anna Blue: la famiglia prima di tutto