Il Napoli pensa ad un contratto triennale per Rugani

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà il Napoli starebbe pensando ad ingaggiare il difensore della Juventus Daniele Rugani.

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è stato di recente accostato al Napoli in quanto ci sarebbe un interesse da parte del club.

Di seguito la situazione riportata dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà:

“Già dalla scorsa estate vi stiamo raccontando che Daniele Rugani e la Juve stanno parlando in modo fitto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2026 con probabile opzione fine al 2027. Sono state concordate le cifre, manca la firma e c’è soddisfazione reciproca. La firma è un passaggio importante, da fare, alla luce della rivoluzione che ci sarà in casa Juve, a partire dall’allenatore. Nel frattempo, altri club hanno fatto sondaggi su Rugani, compreso il Napoli che dovrà ingaggiare almeno un paio di difensori centrali. E che offrirebbe uncontratto triennale, aspettando però l’ultima decisione del ragazzo e della Juventus” conclude il giornalista televisivo.”

