Napoli, domani esami strumentali per Simeone. Possibile stop di qualche settimana

Napoli, domani esami per Simeone

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, domani si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l’entità del suo infortunio, che l’ha costretto ad uscire poco dopo il suo ingresso nel corso della gara contro il Lecce. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per l’argentino si teme qualche settimana di stop. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Contro il Lecce si è fermato anche Simeone che ieri ha sostenuto le terapie, lunedì dovrebbe fare gli esami strumentali per avere la diagnosi precisa sull’infortunio rimediato al Via Del Mare. Si teme un problema muscolare che possa imporgli lo stop di qualche settimana.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Osimhen non recupera. A Milano non ci sarà

Florenzi chiama a raccolta i tifosi per la sfida di Champions contro il Napoli: Il Tweet

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi al San Raffaele, quarta notte tranquilla