Napoli, Osimhen non recupera. A Milano non ci sarà

Osimhen non recupera, salterà la trasferta di Milano

Brutte notizie per Luciano Spalletti che quasi sicuramente dovrà fare a meno di Vitor Osimhen, che con ogni probabilità salterà la sfida tra Napoli e Milan di Champions League. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante azzurro non ha recuperato e resterà fuori dalla sfida. Nei prossimi giorni lo staff medico azzurro procederà ad ulteriori controlli, ma sembra molto difficile vederlo tra l’elenco dei convocati.

