Sport Mediaset – Panucci: “Gasperini? Grande allenatore, curioso di capire se si saprà imporre in una big”

L’ex difensore Christian Panucci, ha rilasciato un’intervista per Mediaset, in vista dell’imminente sfida di questa sera, tra Atalanta e Juventus in Coppa Italia: “Sarà dura per l’Atalanta e sarà dura per la Juventus, ci aspetta una grande finale. Sarà una gara molto equilibrata, malgrado ciò che ha detto l’ultimo week-end“.

Cosa pensi di Gasperini?

“E’ un grande allenatore e la prima sfida con grandi giocatori (all’Inter, ndr) non è andata bene. Probabilmente anche lui avrà voglia di vedere se potrà allenare le top squadre, lui è in grado di migliorare i giocatori da 7/7.5 ma riuscirà a imporsi quando troverà quelli già da 9.5/10?“.

Ce la può fare l’Atalanta in finale di Europa League?

“Ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions, sarei molto felice per De Rossi. E poi per l’Atalanta sarebbe il primo trofeo europeo, questa finale ha tanti significati“.

