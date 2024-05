Napoli, nuovo tentativo per Samardzic in estate

Il Napoli sarebbe ancora interessato a Lazar Samardzic, ragion per cui quest’estate ci sarà un nuovo tentativo del club.

Lazar Samardzic stava per essere acquistato dal Napoli, ma la trattativa non andò a buon fine. Il club azzurro però vorrebbe fare un atro tentativo durante la prossima sezione di mercato, poiché l’interesse non sarebbe svanito.

Di seguito quanto riportato da Tuttosport:

“Samardzic era stato a un passo dal Napoli che aveva trovato un’intesa coi Pozzo sulla base di 20 milioni più bonus. A far saltare l’affare la mancata intesa tra De Laurentiis e il papà agente (l’ingegner Mladen) il tema commissioni, con le richieste di Samardzic senior ritenute troppe elevate dalla società partenopea. Il grande salto, magari dopo un brillante Europeo che potrebbe aiutare il club dei Pozzo a tenere alto il prezzo. Servono, infatti, almeno 25 milioni per strapparlo all’Udinese e accaparrarselo. La Juventus a gennaio aveva sondato il terreno e potrebbe tornare alla carica. Idem il Napoli, anche se non si escludono chiamate dalla Premier League, dove Brighton e West Ham si erano già fatte avanti l’anno scorso.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, futuro di Thiago Motta incerto: incontro in settimana

Non solo Osimhen: il Paris Saint-Germain anche su Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi