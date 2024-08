Inter, infortunio per Zielinski: esordio a rischio

L’ex Napoli Piotr Zielinski, attualmente centrocampista dell’Inter è stato protagonista di un brutto infortunio.

Esordio a rischio per Piotr Zielinski con l’Inter a causa di un infortunio avvenuto di recente. A riportare la notizia è stato proprio il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale.

Nella nota si legge che il giocatore ha riportato un infortunio alla coscia sinistra. La convocazione per la prima giornata di campionato è dunque a rischio sia per lui sia per Marko Arnautovic, anch’egli infortunato.

“MILANO – Esami clinici e strumentali per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante austriaco piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima.”

