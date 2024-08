Osimhen, il Paris Saint-Germain non offre più di 80 milioni

La situazione tra il Napoli e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Victor Osimhen sarebbe sempre più complicata. Tra le due parti infatti ci sarebbe una grande distanza: almeno per ora la trattativa non accenna a concludersi in maniera positiva. Se il Napoli ha valutato l’attaccante nigeriano più di 100 milioni il club francese sarebbe disposto ad offrirne massimo 80.