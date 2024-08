Corriere dello Sport – Gilmour ha scelto il Napoli: già accettata la proposta del club

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli, per Billy Gilmour. Il Brighton ha rifiutato la prima offerta di Giovanni Manna, ovvero da 8 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro). Tuttavia, gli azzurri non si sono lasciati intimorire, preparando già il rilancio: tra bonus e base fissa, la cifra finale ammonterà a 12 milioni. Gilmour ha già accettato la proposta partenopea, è solamente in attesa che si sblocchi il mercato in uscita, per poter approdare nella sua nuova squadra.

