Spinazzola al Napoli per dare una mano, ecco chi sostituirà

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’obiettivo del Napoli Leonardo Spinazzola ai microfoni di “Radio Marte”.

Francesco Modugno ed ha parlato di Leonardo Spinazzola, obiettivo del Napoli da poco svincolato.

Il giornalista di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre, Summer Edition”.

Di seguito le sue parole:

“Il miglior Spinazzola quando lo si è visto, era devastante. All’Europeo con Roberto Mancini era l’esterno desiderato da tutte le rose. Non è più quel giocatore, dal punto di vista della forza atletica e per continuità di prestazioni: non è riuscito a mantenere quei ritmi e quei livelli. Può essere però ancora un calciatore importante, specie a certe condizioni, venendo a zero e con lo stipendio giusto. Può dare una mano in una zona del campo in cui hai già Mathias Olivera, quando l’uruguaiano deve rifiatare. Giocando una sola competizione, la gestione sarà meno usurante rispetto a quando hai anche le coppe da disputare. Se sta bene, è un gran bel giocatore.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crollo Nazionale italiana: da Campioni d’Europa ai quarti negati

Il Porto cerca un terzino sinistro: spunta l’idea Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi