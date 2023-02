La Gazzetta dello Sport – Coppia Kvara-Osimhen apprezzata in Germania: ADL li blinda.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulle parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis alla Bild, riguardo al suo intervento sulla posizione di Osimhen e Kvaratskhelia:

“De Laurentiis non ci gira attorno, anche perché pure in Germania la coppia di attaccanti georgio-nigeriana è assai apprezzata. Con Osimhen che ha esordito in Europa proprio con il Wolfsburg, nel 2017. Il presidente dà un segnale esterno molto forte, mostrando i muscoli di un club che ha i bilanci in ordine”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Capolavoro Spalletti, Napoli la squadra più bella d’Europa”

Cruciani: “Gli italiani sono antijuventini, troppo odio e malafede”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta, catturato a Bali il latitante Strangio