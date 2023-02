ADL incontrò il papà di Haaland, ma scelse il Salisburgo

Corriere dello Sport – ADL incontrò il papà di Haaland, che scelse il Salisrburgo, poi tutto su Osimhen!

Secondo il quotidiano, il Napoli aveva a tutti gli effetti sondato il terreno per Haaland, prima di puntare tutto su Osimhen. Questo il retroscena del mancato acquisto del giocatore: “Incontro con il papà di Haaland, che viene invitato a Roma parla con De Laurentiis. Il suo agente è Mino Raiola, non è facile trovare l’accordo, che però con il Salisburgo è già stato indirizzato: serve il sì di Haaland senior, arriva il ni, che si trasforma in no”.

