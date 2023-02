Cassano: “Capolavoro Spalletti, Napoli la squadra più bella d’Europa”

Antonio Cassano elogia il Napoli di Spalletti

Antonio Cassano usa parole al miele er il Napoli e per Luciano Spalletti. Fantantonio nella sua rubrica settimanale su Instagram “Habla con Antonio” ha elogiato la stagione dei partenopei.

Queste le sue parole:

“C’è la squadra più bella d’Europa. Possiamo continuare a dire mille cose ma sono sempre poche per gli azzurri. Spalletti ha plasmato la squadra di una qualità, bellezza, estetica e maturità impressionante. Tutto funziona perfettamente. Da settembre ad oggi abbiamo visto la squadra più bella d’Europa.

C’erano tanti punti interrogativi ad inizio stagione ma in campo c’è un Kvaratskhelia devastante. Osimhen è migliorato tantissimo e poi c’è Kim, un marziano. Spalletti sta facendo una cosa unica col suo valore tecnico e umano, gioca il calcio più bello d’Europa con buoni giocatori ma che lui ha fatto diventare grandi o addirittura da 100mln di euro. 21 partite 56 punti, io non so se è già successo, è stratosferico“.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cori anti Napoli, lo Spezia se la cava con 10mila Euro di multa

Intervista De Laurentiis: “Lo Scudetto il giusto culmine del decennio. Con l’Eintracht 50%di chance. Crollo? Una sciocchezza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Grillo: madre vittima, mia figlia solo corpo che camminava