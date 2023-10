Napoli-Real Madrid, promossa la prestazione di Zielinski

All’indomani di Napoli-Real Madrid i quotidiani hanno promosso la prestazione del centrocampista Piotr Zielinski.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è stato promosso dai maggiori quotidiani dopo la sua prestazione contro il Real Madrid.

Ecco in seguito i voti:

Il Mattino – 7: “Testa sempre alta, dal dischetto è preciso in maniera chirurgica. Valverde ha il fiatone a stargli dietro, non si ferma mai e ha lampi continui; si occupa di Modric quando fa il suo ingresso.”

La Gazzetta dello Sport – 7: “Che giocate di qualità, lo avrà ammirato anche Ancelotti. Un paio di invenzioni vanno a un soffio da gol da sogno.”

Il Corriere dello Sport – 7: “Ispirato fino a quando il Real costruisce una diga in mezzo e Valverde lo azzanna. Ma lui sa riaccendersi in un clic e in avvio di ripresa schizza e trova Osi in area sul rigore. Che poi va anche a battere da leader: palo, gol. Urlo. Ci prova ancora, dal limite, ma Kepa dice no. E chiude ricamando calcio puro.”

