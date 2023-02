UFFICIALE – Cori anti Napoli, lo Spezia se la cava con 10mila Euro di multa

Ufficiale, solo una multa allo Spezia per i cori anti Napoli

C’era molta attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo domenica allo Stadio Picco nel corso di Spezia-Napoli, dove una nutrita parte di sostenitori bianconeri per tutta la gara hanno intonato i soliti cori beceri e offensivi verso il popolo azzurro. La decisione è quella di un’ammenda al club ligure, ecco quanto si legge nel comunicato:

“10mila euro alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.”

