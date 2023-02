Biglietti Sassuolo-Napoli, in vendita da giovedì 9: info e limitazioni per i napoletani

Biglietti Sassuolo-Napoli, tutte le info sui prezzi e le limitazioni per i napoletani

Biglietti Sassuolo-Napoli – Il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà giovedì 9 Febbraio dalle ore 10.00.

Sassuolo-Napoli: settore ospiti chiuso e gara vietata ai napoletani

Si ricorda, che in occasione di Sassuolo-Napoli, come previsto da decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli. Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

Biglietti Sassuolo-Napoli

Di seguito tutte le informazioni relative alla prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it (ad esclusione del biglietto ridotto Under 14 acquistabile solo presso i punti vendita)

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio)

presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

presso i botteghini del Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Napoli dalle ore 18.45

L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è riservato ai possessori di Sassuolo Card con residenza a Modena e Reggio Emilia e relative province. Il biglietto ridotto Under 14 è acquistabile ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita sopra indicati (NON E’ ACQUISTABILE ONLINE). Il giorno della partita la biglietteria del Mapei Stadium sarà aperta dalle ore 18.45.

Biglietti Sassuolo-Napoli: i prezzi

Questi i prezzi dei biglietti per Sassuolo-Napoli, esclusi del costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto. I bambini nati dopo il 2018 (compreso) possono entrare allo stadio gratuitamente senza assegnazione di posto, purché siano accompagnati da uno spettatore adulto.

