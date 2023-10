Tabù Champions per Garcia, vuole battere il Real: una statistica parla chiaro

Opta – Garcia non ha mai vinto finora due partite consecutive in Champions: vittoria col Real per rompere il tabù.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha disputato 33 partite di Champions League nella sua carriera da allenatore. Ha diretto fino ad ora quattro squadre diverse: Lille, Roma, Lione e Napoli. Tuttavia, la statistica interessante è proprio in merito alla vittoria, perché il tecnico non ha mai sconfitto l’avversario per due volte consecutive. Nella sfida di questa sera, battendo il Real Madrid, romperebbe finalmente questo tabù.

Fonte foto: Flickr.com

