Cruciani: “Gli italiani sono antijuventini, troppo odio e malafede”

Giuseppe Cruciani ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione Juventibus. Le sue dichiarazioni sono state raccolte integralmente dal portale ilpallonegonfiato.it.

Queste le sue parole:

“Questo sentimento anti juventino attraversa la società italiana da tanti anni, non è una novità. Sembrava essersi sopito dal 2010 in poi, quando la Juventus aveva ricominciato a vincere ma evidentemente non si era sopito del tutto. Io noto una grande differenza rispetto a prima: la narrazione che è intrisa di odio, anti juventinismo militante, la narrazione della grande rapina, degli scudetti della Juventus in questi 9 anni è una narrazione debolissima.

Ieri ho chiamato Alvino e gli ho detto ‘scusami, ma se il giudice avesse detto che era tifoso della Juventus e che odiasse il Napoli, che cosa avresti fatto? Il diavolo a quattro’. Avresti pensato a un ricorso alla NATO, alla Corte Costituzionale.

È evidente che siamo in presenza di pura malafede. Quando mi viene sbattuto in faccia questo giudice qui, il quale non è che sta facendo un processo su una rapina nel nord est, su una banda di criminali, ma fa istruisce e raccoglie prove…poi si viene a scoprire che dice che odia la Juventus, anche se sorridente. Non e che se uno sorride e dice ‘odio la Juventus’, ha meno valore”

