Il Mattino – ADL sarà assente domani al Maradona: resterà a Los Angeles fino a fine mese.

Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, sta facendo discutere per le sue “assenze” allo stadio. Anche domani, per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan, il patron azzurro non sarà presente allo Stadio Maradona. Il motivo questa volta è diverso, perché domani partirà per Los Angeles e resterà in America fino a fine mese a causa di altri impegni.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’arbitro Szymon Marciniak dirigerà Napoli-Milan di Champions: la sestina

Azzurri carichi per la sfida col Milan, Alvino posta audio di Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le principali caratteristiche delle slot online che si dovrebbero conoscere