La Gazzetta dello Sport – Giroud a rischio col Napoli: problema al tendine d’Achille alla gamba sinistra.

Nessuna buona notizia da Milanello, con Pioli che deve fare i conti con gli infortuni. Le condizioni di Olivier Giroud preoccupano il Milan. L’attaccante, nella giornata di ieri, ha iniziato l’allenamento come di consueto, ma per un problema al tendine d’Achille alla gamba sinistra – rimediato all’andata dei quarti di Champions dopo un duro scontro con Kim -, hanno impedito al giocatore di portarlo a termine. Dunque, il francese risulta essere in dubbio per domani. Tuttavia, la speranza è che nelle prossime ore il problema possa affievolirsi.

