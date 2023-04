La Gazzetta dello Sport – Ndombele o Elmas? Spalletti valuta il sostituto di Anguissa.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, nella formazione titolare degli azzurri ci saranno alcune novità. In vista della sfida di domani tra Napoli e Milan, Spalletti è a lavoro per scegliere i sostituti di Kim e Anguissa: “Spalletti ha già deciso di far giocare l’esperto Juan Jesus al posto dello squalificato coreano. Per sostituire Anguissa il tecnico deve scegliere fra Ndombele, l’unico a somigliare un po’ sotto il profilo della forza fisica al camerunese, oppure Elmas che ha dimostrato di saper essere disciplinato tatticamente sui diversi compiti e ruoli che ha dovuto ricoprire”.

Fonte foto: Flickr.com

