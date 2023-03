De Siervo contro la pirateria: “La Serie A ha perso tre miliardi negli ultimi anni”

De Siervo commenta l’approvazione della legge contro la pirateria

L’ Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha commentato al Corriere della Sera l’approvazione della Camera del decreto legge contro la pirateria. Ora la palla passerà al Senato, che dovrà confermare. Ecco quanto dichiarato da De Siervo:

“Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema audiovisivo. Per dare una misura del danno la Serie A ha perso un miliardo negli ultimi tre anni. Diversamente, gli investitori internazionali non faranno offerte in Italia”.

Fonte immagine in evidenza: .egaseriea.it

