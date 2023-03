Champions League, Milan-Napoli, previsto incasso record

Secondo Tuttosport per la sfida di Champions League tra Milan e Napoli sarebbe previsto un incasso di circa 10 milioni.

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla sfida di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti. Quest’ultima sarà disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il prossimo 12 aprile e per tale occasione sarebbe previsto un record di incassi.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Con questo ulteriore incremento dei prezzi sarà possibile avvicinare la fantascientifica soglia di 10 milioni in una serata. È la quota verso la quale può tendere l’incasso di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League il 12 aprile a San Siro. Sarà quasi sicuramente migliorato il record per una partita di calcio in Italia, stabilito al turno precedente del Milan: 9,1 milioni nell’andata degli ottavi col Tottenham.”

