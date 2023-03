De Laurentiis: “Spalletti resta a Napoli, sul mercato aspettiamo”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luciano Spalletti, il mercato e lo Scudetto.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è intervenuto al Maschio Angioino in occasione della consegna a Luciano Splletti del Premio Enzo Bearzot.

“Sono felice per il premio vinto da Spalletti. La mia è stata una felice intuizione. Ho dovuto depistarlo. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e andai a Milano al Bosco Verticale per incontrare Spalletti, che avevo sentito già prima che andasse alla Roma e disse di no. Venne ad aprirmi e gli dissi: Luciano ho un grosso problema, se non si dovesse sentire bene Gattuso ho bisogno di te E lui: no, vengo a giugno. Siamo andati avanti fino a giugno perché sono un gentiluomo e non ho voluto segare Gattuso. Forse sarei andato prima in Champions se l’avessi fatto. Nel frattempo per depistare tutti passai per Conceicao, per Allegri che venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici e poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia e anche quell’anno, lo scorso, poteva accadere qualcosa di diverso.“

Sullo Scudetto:

“Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. Spalletti resterà a Napoli.”

Infine, sul mercato:

“I giocatori restano tutti? C’è sempre la proposta indecente…i numeri li fanno gli altri. Noi aspettiamo. Sono dei ragazzi straordinari. I miei contratti sono unici, vengono dal cinema, quindi nessuno si muove se noi diciamo di no. Vedremo.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

