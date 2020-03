Marotta alla Lega:”Prima la Samp e poi la Juventus!”

Lettera del dirigente nerazzurro alla Lega

Il caos intorno al calendario di Serie A non accenna a placarsi. Secondo quanto riportato da Ansa, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha inviato una lettera alla Lega Calcio chiedendo di giocare prima con la Sampdoria e poi contro la Juventus.

Ecco il contenuto:

“L’Inter richiede che nel prossimo weekend si giochi il turno di campionato come previsto dal sorteggio e, nel caso in cui il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, ritenesse di dover far slittare tale turno di campionato per consentire il recupero di gare già rinviate, che si proceda al recupero delle gare rinviate per prime in ordine di tempo, unica ipotesi, quest’ultima, legittima ai sensi delle norme di Lega e Federazione che governano l’ordinamento sportivo. Il club nerazzurro si riserva ogni azione e/o iniziativa qualora fossero prese decisioni in violazione delle norme regolamentari sportive e federali ovvero tali da determinare un danno in capo alla società e/o alla salute dei propri dipendenti e tesserati, sul punto anche a tutela di un principio che dovrebbe evidentemente valere per tutti”.

